由《聲林之王》歌手群共同創作演唱的歌曲〈黑夜總會過去 The Night Will Fade〉，集結41名歌手以及幕後眾多團隊的努力，一同為防疫獻聲，台北知名圓山大飯店近期不斷透過點燈的方式，來鼓舞全國人民士氣，外牆出現中文字「加油」，向全台喊話：「讓我們凝聚更多的共識與溫暖。黑夜總會過去，打不倒我們的終將使我們更加強大。」讓不少民眾直呼好感動。

更有眼尖民眾將「黑夜總會過去」自動劃重點，聯想到《聲林之王》歌手群共同創作演唱的歌曲。〈黑夜總會過去 The Night Will Fade〉21日在數位全平台上架，期許這場疫情趕快過去，也為因這場疫情日以繼夜、辛苦防疫的所有人員加油打氣。

〈黑夜總會過去 The Night Will Fade〉日前在網路平台上架獲好評，溫暖的歌聲與曲風為防疫帶來一股正能量，如今更在數位全平台上架，包含Apple Music、Spotify、KKBOX、MyMusic、friDay音樂、LINE MUSIC以及iTunes都有。

(中時 )