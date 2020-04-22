一名劉姓男子與中國籍劉姓女子在酒館認識，雙方交往半年後結婚，劉男婚前曾希望劉女結束酒館工作，但劉女照舊堅持這份工作且時常晚歸或不歸，更將多數賺的錢匯到中國養育與前夫所生的子女，劉男最終依婚前了解不夠、個性不合訴請離婚，北院判准。

根據《ETtoday新聞雲》報導，劉男控訴劉女不顧2人婚前約定，婚後持續做聲色場所的工作，害他被朋友嘲笑，劉女更常因工作夜不歸宿，有時凌晨喝醉回家還吵鬧不休影響鄰居作息，2019年4月6日劉女又喝醉和他發生激烈口角，甚至動粗爆打他的頭部，2人事後都互相申請保護令，劉男徹底心灰意冷，訴請離婚。

劉男也提起和劉女的對話紀錄「妳有在尊重我的感受嗎？愛回來不回來都隨妳高興，每次要我講狠話才肯回來有意思嗎？一年吃頓飯都那麼難！過年過節呢？都我一個人過！而妳都去陪誰拉？」，劉女則回「陪鬼啦！」證實劉女確實常不回家，流連在外。

劉女則表示，打從跟劉男開始交往時，對方就知道她是茶室老闆娘，難免需要應酬，晚歸也都會先知會劉男，她也是為了家中經濟才一直經營著茶室，2人於2019年4月6日大吵後，劉男便將門鎖換掉，把她的衣物通通丟出來，讓她無奈之下只好暫住娘家，之後她也結束營業茶室。她認為劉男早就有意趕她出門，之前對她暴力相向，還汙衊她外遇，是劉男要負起較大責任，主張劉男訴離無效。

北院審理時，劉男與前妻的兒子證稱，曾聽妹妹提及，劉女在家和父親大吵會摔東西，確實也不常見劉女回家，就算見到劉女也都是醉醺醺的狀態。法官調查記錄，發現劉男曾因劉女長期不回家，申請協尋、聲請劉女履行同居義務，可見劉男所言不假，審酌劉女在法庭上說詞「我了解劉男要離婚的原因，但我不想離婚，不然我要怎麼跟女兒講？」劉女也坦承前夫和與其所生的2名子女確實住在中國，認為劉男控訴和劉女婚前了解不足等內容有根據，判准劉男與劉女離婚的訴求。

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(中時電子報)