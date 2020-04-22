敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文指出「搞不清楚狀況，就是疫情爆發的主因」，提醒國軍防疫破口是國家安全的缺口，並呼籲作戰部隊普篩，刻不容緩。

江啟臣在臉書PO今早在立院質詢國防部長嚴德發的影片表示，國防部長說漢光兵推因為都在密閉空間進行，所以必須延期；結果3月2日原訂兵推的同一天，海軍敦睦上船，3月5日出發。部長一句話就說明為什麼海軍會產生疫情破口！難道敦睦艦隊的船艙不是密閉空間？為什麼不延期？究竟是誰要求一定要出訪？不顧官兵健康安危，造成國家安全的破口誰該負責？

他說，這次敦睦艦隊出訪造成官兵染疫，導致官兵必須隔離，三艘軍艦暫時無法出航巡弋，造成國軍戰力缺損，更是國家安全的重大危機。現在除必須落實全面疫調，更應該針對第一線作戰部隊進行普篩，來保障官兵健康，維持國軍戰力，確保國家安全。

江啟臣說，敦睦艦隊爆發疫情，他就公開呼籲國軍誠實以對，切勿隱匿，儘速查出感染源，才能有效防疫，但國軍高層卻充耳不聞，一再擠牙膏式的被迫承認。隱匿文化不除，要基層扛責的惡習不改，不只是傷害基層國軍弟兄的忠誠，更破壞了人民對國軍的信任。

江啟臣說，他必須再次強調，防疫優先，國安第一，病毒才是共同的敵人。國軍的疫情控管，不但關係全民的防疫成果，更攸關國家安全。現在必須要先落實疫調查明真相，之後才能有效精進改善國軍管理文化，避免憾事再次發生；「搞不清楚狀況，就是疫情爆發的主因」。

(中時 )