油價崩跌，導致新加坡油商巨擘興隆集團隱瞞8億元期貨虧損，申請破產。讓人擔憂國內油商是否會今年也會因操作石油期貨出問題？不過國內油品龍頭中油表示，對油品期貨買賣是以「避險」為主，每月不超過36萬桶，數量不多，也設有嚴格停損停利點，今年以來整體損失並不多。過去跟這家興隆也有業務往來，去年認為其財務有問題，今年已停止所有生意互動。

中油2008年曾因從事油品期貨，大虧11億台幣，被監察院糾正，現在操作上早已轉為保守。中油認為，公司並沒有在玩期貨，操作主要以「避險」為主，年度金額上限是3000萬美元，數量限制在原油與成品油各每月共36萬桶。重點是，都設有明確的停損、停利點，一旦超過就必須出場，不會有大虧大賺情形。

雖然中油第一季稅前大虧175億台幣，但主要都是因肺炎疫情油價重挫帶來的「存貨跌價」損失，來自於避險操作受損的很少。中油檢視今年績效，除1月虧損外，2、3月因為預判疫情會衝擊油價，逆勢操作還有小賺。整體而言，虧的並不多。

中油指出，興隆除玩期貨導致資金周轉不靈，更嚴重是去盜賣別人的貨，才是破產主因。這家公司有自己的原油、船運、汽柴油、燃料油，業務龐雜。中油過去跟其有生意往來，包括為我們的船運添補油料，對方也向我們買過汽柴油去摻配。不過去年因為看到其財務不健全，沒有足夠的銀行保險，今年已經完全沒有跟他們有任何業務往來。

(中時 )