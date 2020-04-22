疫情短期衝擊有限 愛立信維持財測不變 23:242020/04/22 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電信設備製造商愛立信（Ericsson）22日維持2020與2021年財測不變，認為新冠疫情短期內對於該公司衝擊有限，但警告疫情造成經濟放緩恐導致部分營運商減少投資。該公司首季營收年增1.7％至497.5億瑞典克朗、淨利21.6億克朗，不如市場預估的529.2億與22.3億克朗。 (工商 ) #愛立信 #財測 #不變 #克朗 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 中經院下修全年GDP 驚險保1 04:102020/04/18 財經焦點 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 3分運氣用完 快補防疫破口 04:102020/04/20 政治要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 誠實以對 蔡令究責不能迴避 04:102020/04/21 政治要聞 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 崩跌是假象？專家曝明年美股更凶猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。