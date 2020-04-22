電信設備製造商愛立信（Ericsson）22日維持2020與2021年財測不變，認為新冠疫情短期內對於該公司衝擊有限，但警告疫情造成經濟放緩恐導致部分營運商減少投資。該公司首季營收年增1.7％至497.5億瑞典克朗、淨利21.6億克朗，不如市場預估的529.2億與22.3億克朗。

(工商 )