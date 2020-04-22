德州儀器首季財報 優預期 23:242020/04/22 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德州儀器（TI）公布首季財報優於預期，並採用2008年金融危機模式預估第二季前景，藉此反映新冠疫情與其經濟衝擊帶來的不確定性。該公司首季營收年減7％至33.3億美元、每股盈餘1.24美元。第二季營收則預估介於26.1億～31.9億美元、每股盈餘64美分～1.04美元，分析師先前預測為31.5億美元與99美分。 (工商 ) #德州儀器 #首季財報 #每股盈餘 #第二季 #TI 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸統計局：第二季會明顯好轉 04:092020/04/18 財經要聞 第二季 逢低加碼優質亞股基金 04:102020/04/20 產業特刊 《業績-半導體》漲價效應 宇瞻首季EPS翻倍1.53元 10:342020/04/20 財經 《興櫃股》穎崴去年創4高 擬配息12元 15:232020/04/20 財經 高雄第一季申報開工增逾42％ 第二季保守 17:432020/04/20 財經 人行前官員：中國全年GDP成長或達3％ 20:102020/04/21 財經 茂訊 Q1稅前每股賺0.52元 04:102020/04/22 證券．權證 《美股》業績超預期＋前景還好 德儀盤後一度漲逾5％ 08:522020/04/22 財經 《美股》宅娛樂需求旺 網飛首季新增會員飆升 10:002020/04/22 財經 《電機股》歐美客戶關廠 豐祥-KY第二季轉淡 11:592020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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