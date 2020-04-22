德州儀器（TI）公布首季財報優於預期，並採用2008年金融危機模式預估第二季前景，藉此反映新冠疫情與其經濟衝擊帶來的不確定性。該公司首季營收年減7％至33.3億美元、每股盈餘1.24美元。第二季營收則預估介於26.1億～31.9億美元、每股盈餘64美分～1.04美元，分析師先前預測為31.5億美元與99美分。

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