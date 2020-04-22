上週國內連續2天新冠肺炎（COVID-19）零確診，流行疫情指揮中心高興宣佈，台北101大樓、台北圓山大飯店外牆掛出「ZERO」等圖案慶祝。但全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書道破箇中秘密：「國際機場入境旅客連續幾天掛零，入境旅客境外感染當然掛零」。

李來希表示，國際機場入境旅客連續幾天掛零，入境旅客境外感染當然掛零，不曉得這幾天疫病指揮中心與民進黨高層們在高興什麼？圓山飯店外牆上的燈光秀「ZERO」，是甚麼意思？是指飯店境外旅客掛零嗎？這樣子自嗨自爽，有甚麼意思？

有網友呼應表示，前幾天還在舉國吹噓：大有為的政府，有SARS抗疫經驗，可以超前部署。結果一路走來，明顯的看出來，是摸著石頭過河，見招拆招，根本是吹牛過頭！

尤其，敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，引發民眾恐慌。連總統蔡英文也被迫召開記者會說，海軍這趟任務防疫出現這麼大違失，她要致上歉意...等調查報告更清楚之後，她絕對不會護短。反推上週國內連續2天零確診，可說萬幸。新冠肺炎病毒可能早潛藏在台灣社區蠢蠢欲動，在有效藥物、疫苗真的研發出來前，民眾需勤洗手、戴口罩保護好自己。

(中時電子報)