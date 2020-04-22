新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美國家也因此受到重創，英國目前已累計超過13萬例確診，其中在院內死亡的人數就超過1.7萬人。由於英國首相強生也染疫，首相職務暫時由外交大臣拉布（Dominic Raab）代理，拉布於22日向國會表示，英國目前已累計69名醫護人員因感染新冠肺炎殉職，他表示將會排除萬難，取得足夠防疫資源來支持前線醫護人員，同時也表示將在4月底前，達成每日檢驗10萬人的目標。

綜合外媒報導，由於英國首相強生感染新冠病毒，首相職務暫時由外交大臣拉布（DominicRaab）代理，他於22日向國會指出，截至目前，英國已有69名前線醫護人員因感染新冠肺炎逝世，對於政府遭指控未提供足夠防護設備給醫護人員，他表示，目前已提供超過10億件防疫配備給醫護人員，未來也會排除萬難，盡全力爭取足夠防護醫療配備來支持前線醫療人員。

另外，拉布也有信心的表示，將在4月底前達成每日檢驗10萬人的目標，「我們的進度非常良好，只要各機關團結一致，我們有信心可以達到目標。」

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(中時電子報)