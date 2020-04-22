台灣防疫成績有目共睹，而譚德塞日前誣指台灣對他種族歧視，引起了軒然大波。沒想到，美國歌手Lady Gaga竟公開表示，譚德塞是超級巨星，大力稱讚譚德塞，讓台灣一片嘩然。有大陸資深媒體人藉機酸，「Lady Gaga可能成為台灣網軍下一個撻伐對象」。

日前林書豪在推特寫下，「使用冠狀病毒或COVID-19很難嗎？」引發不少網友不滿撻伐，接著新加坡總理夫人何晶也因為在臉書對台灣捐口罩一事不以為然，台灣網友到他的臉書上留言，近日，Lady Gaga更公開挺譚德塞，而網友一查之下發現Lady Gaga的母親和WHO關係匪淺。

對此，一名大陸資深媒體人在《台海網》上撰文指出，「LadyGaga會成為台灣網軍下一個“討伐對象”嗎？」，他表示，台灣人無法領會全球同舟共濟對抗新冠肺炎的精神，倒是把注意力放在女神卡卡大讚譚德塞上。

這位媒體人直言，「台灣網軍沉溺於借助疫情實施政治化、汙名化的行為，前有辱罵譚德塞、後有出征新加坡總理夫人的社交平台，再到攻擊德國官方多個社交帳號，累累前科讓自己人都不禁害怕的擔心女神Lady Gaga可能會成為台灣網軍下一個撻伐的對象」。

(中時電子報)