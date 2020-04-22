涂善存在國、高中都擔任籃球隊隊長，自認當時太守規矩。（盧禕祺攝／場地提供：路境行旅）

涂善存比起同齡的人更是早熟懂事。（盧禕祺攝／場地提供：路境行旅）

25歲演員涂善存因為外型神似金城武，從《飛魚高校生》出道後便備受矚目，近日他首度挑大樑，主演青春校園愛情片《這一刻，想見你》，儘管遠赴馬來西亞拍攝，他依然相當敬業不喊累。他飾演憂鬱深情的大男孩，與馬來西亞歌手俊倩有段刻骨銘心的愛戀，現實生活中涂善存則單身半年，分享自己理想型是有才華、有個性的女生，至今交過6任女友的他，過去最長的戀情維持1年半，現在不排斥戀愛，經紀公司也贊成他自由發展。涂善存和母親感情好，透露高中時交女友時，媽媽卻大發雷霆，「不過我覺得越長大，越看到媽媽孩子氣的一面，開始依賴我，或是和我撒嬌。」

涂善存在小學時因父母離異，與媽媽相依為命，也使得他比起同齡的人更是早熟懂事，「媽媽把我帶大很辛苦，小時候不會想，後來長大一點後才領悟到，我能夠正常生活都是因為媽媽和親戚們的幫忙，所以我也不會叛逆，因為這樣做會讓他們失望。也許因為這樣的個性所以當上了籃球隊長，讓我越鎖越緊」，他坦言以往會逼自己展現陽光的一面，久而久之變得不太哭，也不太有脾氣，是成為演員後才懂得如何抒發情緒，不壓抑自我。

涂善存透露小時候其實很調皮，難免惹工作忙碌的媽媽暴怒，一次還氣到拿刀砍向涂的桌墊上，讓他餘悸猶存。不過讓涂善存一夜長大的契機則是在國中，他緩緩地說：「有一次又惹她生氣，她凌晨睡夢中起來，突然不認得我是誰，一直問我『善存去哪了』，我就傻了，一邊回應說『沒事，他等一下就回來了』，她很緊張，整個人很像到了一個完全陌生的地方」，坦言在那之後就意識到原來媽媽也是脆弱的，自己需要長大來照顧她。

涂善存在國、高中都擔任籃球隊隊長，他自認當時太守規矩，對同儕和學弟要求嚴苛，甚至還會處罰對方，現在想想有些遺憾和後悔。身為隊長的他更曾為了在球賽取得好成績，決定要以身作則而選擇不去畢業旅行，獨自留在學校練球，「我每天自己到沒有人的教室，早上練完球我就坐在教室裡玩遊戲，等到下午又繼續練球到晚上，真的有點可憐」，他感慨接演《這一刻，想見你》可說是彌補學生時代沒經歷到的事。

《這一刻，想見你》中涂善存和原騰飾演懷有音樂夢的2兄弟，在電影中要挑戰「親密無間」的兄弟情，更要展現鋼琴四手聯彈的演出。不過現實生活是獨子的涂善存則不擔心，「雖然沒有兄弟姐妹，但是因為我很渴望這件事情，所以我在球隊的時候和隊友們就如同兄弟，這次看到阿原（原騰）也就把他看作成我球隊學弟那樣對待，有時捉弄一下，有時叫他去做事情，自然就像兄弟一樣。」該片24日在台上映。

(中時 )