新冠肺炎疫情重創觀光業，恆春知名伴手禮店洋蔥田業績慘剩1成，但老闆娘張嘉芬反砸大錢研發新商品，如用68克要價2400元的番紅花蜜成洋蔥冰淇淋，她形容這是等待的滋味，待疫情過後海闊天空時，機會留給準備好的人。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情重創觀光業，恆春知名伴手禮店洋蔥田業績慘剩1成，但老闆娘張嘉芬沒打算暫停營業或放無薪假，反砸大錢研發新商品，如用68克要價2400元的番紅花蜜成洋蔥冰淇淋，酸甜口感超獨特，她形容這是等待的滋味，待疫情過後海闊天空時，機會留給準備好的人。

「今年真的不好過。」張嘉芬指出，今年除受疫情影響景氣差外，洋蔥也因炭疽病導致產量大減、價格大漲，且品質還差了許多，不僅1袋15公斤重的大球比去年貴上30塊，還不耐放爛頭多，對於專做洋蔥酥餅的伴手禮店來說，根本就是雪上加霜。

不過，她不氣餒，依舊做著「洋蔥大夢」。她說，將洋蔥變成各式商品、藉此讓大家看見恆春洋蔥的好，是她開洋蔥田伴手禮店的目的，且這初衷絕不被疫情打敗，如今在大環境的影響下雖走到低潮，但只要當成是「沉潛期」，總會熬過去的。

她強調，「生意不好不是因為我們不努力」，而是大環境使然，待疫情過後就會海闊天空，但機會是留給準備好的人，所以現在要好好充實自己。她憑藉正向思考的正能量，近來結合自己喜愛的西餐料理，研發出成本不低的番紅花蜜洋蔥、洋蔥鮭魚哇沙咪、洋蔥飛魚卵哇沙咪等3種新口味冰淇淋。

她說，番紅花真的好貴，68克就要2400元，但它蜜成的洋蔥冰淇淋真的好吃，獨特的酸甜口感會讓人產生好心情，彷彿等待已久的人事物終於到來般。

(中時 )