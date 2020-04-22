由於交通運輸成本下滑，馬來西亞3月跌進通縮。根據馬來西亞統計局22日公布，3月消費者物價指數（CPI）年減0.2％，反觀2月數據為年增1.3％。3月CPI月減1.2％。巴克萊指出，鑑於油價崩跌，馬國4月CPI可能進一步下探。

(工商 )

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