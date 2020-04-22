馬來西亞跌進通縮 3月CPI成長年減0.2％ 23:252020/04/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於交通運輸成本下滑，馬來西亞3月跌進通縮。根據馬來西亞統計局22日公布，3月消費者物價指數（CPI）年減0.2％，反觀2月數據為年增1.3％。3月CPI月減1.2％。巴克萊指出，鑑於油價崩跌，馬國4月CPI可能進一步下探。 (工商 ) #CPI #馬來西亞 #跌進 #通縮 #運輸成本 也許您會感興趣 推薦閱讀 大馬不落後 追著台灣跑 04:102020/04/18 財經焦點 涂善存願為藝術全裸 BL劇也想試！ 23:032020/04/18 娛樂 一屍多命！淫男精蟲衝腦 綁懷孕母狗瘋狂硬上…死狀曝光 11:102020/04/19 國際 博通延出貨 瑞昱義隆搶轉單 04:102020/04/21 證券．權證 《電機股》子弟兵復工5成、現增引夥伴 正道漲停 10:512020/04/21 財經 要陸別霸凌大馬 美派2艦到南海 15:422020/04/21 軍事 陸、馬勘測船對峙 美兩艘軍艦進入南海 20:242020/04/21 國際 瘋囤保險套 陸銷量一天暴增437％ 21:342020/04/21 生活 「金磚國際」吸金逾9000萬 檢起訴9名幹部 16:592020/04/22 社會 低油價是生活小確幸？ 專家警示可能會造成通縮風險 19:332020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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