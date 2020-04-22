新冠肺炎疫情加速國際油價崩跌，全球主要產油國已被迫削減支出和重新調整預算，27日油價閃崩又讓產油國面臨新的壓力，經濟衰退風險上揚。

布蘭特6月期油21日跌破每桶20美元關卡，創下18年來首見，22日盤中上升1.9％，報19.69美元。

在疫情爆發之前，中東產油國早已深受石油收入萎縮衝擊。隨著危機加劇，即便是中東較富裕的產油國，例如沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、和阿拉伯聯合大公國，也可能被迫削減支出和舉債。

沙國3月表示將減少國家支出5％，並計劃將舉債上限由國內生產毛額（GDP）的30％上調至50％。預期沙國將延後或暫緩執行政府計畫，包括王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）的經濟轉型計畫。根據國際貨幣基金（IMF）預估，沙國2020年經濟可能萎縮逾2％。

伊拉克官員日前警告，政府可能發不出半數公務員的5月薪水，而阿爾及利亞表示，擬將政府支出削減三成。據IMF估計，阿爾及利亞要在油價每桶157美元才能達到預算平衡。

此外，俄羅斯被迫大幅下修財政儲備金的應急能力預測。俄國3月預估12.9兆盧布（約1,700億美元）緊急基金，將能補足8年的預算缺口。但近日俄國改口稱只能支應4年。非洲最大產油國奈及利亞示警經濟可能陷入衰退，政府已經削減年度預算、降低汽油補貼、讓貨幣貶值，這一切還是發生在布蘭特原油價格在每桶30美元以上的時候。

奈及利亞財長阿邁德（Zainab Ahmed）日前表示，國家經濟陷入危機，若是沒有大規模刺激經濟方案，她估計2020年經濟可能萎縮3.2％。

油價重摔讓南美產油國受創最深，IMF預估，墨西哥2020年經濟縮幅將超過6％，委內瑞拉的摔幅將達兩位數，超過14％。

(工商 )