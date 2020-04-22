美國新冠肺炎疫情仍未受控，美國確診數近82萬例、死亡破4.3萬例，由於死亡人數大升，導致殯儀館亦超出負荷。就有一名妻子哭著對媒體控訴。她的丈夫因為新冠肺炎去世了，官方卻告訴目前處理屍體需3天的時間，其妻只能一直讓丈夫屍體留在家中，並不斷找冰塊冰凍屍身，以防屍體發臭。

綜合外媒體報導，這名妻子的丈夫近日因感染新冠病毒不幸死亡，有醫護人員接報上門檢查，但醫護人員檢查後卻沒有將其夫屍體領走，反而卻告知她說由於殯儀館已經「迫爆」，所以需要3小時至3天方能處理屍體。這段期間內，這名妻子必須與屍體生活在一起，她痛苦表示，她只能不斷為屍體加上冰塊，以免屍身發臭。

江晚視界據日媒TBS電視臺報導，記者深入美國疫情重災區紐約，尤其是重災皇后區，這裡殯儀館的現場觸目驚心，房間內竟擺滿了「紙箱」棺材，一個房間被塞滿了，大約有40個紙箱棺材。殯儀館負責人表示，現在要火化的遺體已經排到了5月份。更讓人難受的是，患病的人要早早為自己料理好後事，因為要想使用墓地要提前2周排隊。

(中時電子報)