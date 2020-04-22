社會中神棍騙財騙色時有所聞，一不小心就會誤信這些假藉宗教的怪力亂神之語而失身。北部地區有名妙齡女子因為家人剛過世，心神顯得有些不寧，她因參加誦經團而認識一名自稱可以「祭改」的男子，這名男子到她家之後，先胡扯說他家有「髒東西」，接著妖言惑眾，指說女人下面毛愈濃密，就會容易招鬼接近，好說歹說騙得女子脫下褲子讓他「察看」下體陰毛，甚至要求與他「接合」才能將身上的「壞東西」趕走。還假裝「開天眼」趁機撫摸女郎胸部，致使受害人感覺有異，報警處理。

檢警調查，這名神棍到女子家中看風水，就說女子家有鬼，要她脫掉內衣、只穿外衣，趴在他身上，緊貼數十分鐘，以此驅鬼，被告男子還假藉施法趁機隔著衣服撫摸女子胸部。

接著他又說：「下體體毛越濃密，越容易招惹鬼怪」，要求被害人脫褲讓他拔一根體毛回去，女子信以為真，於是拉下拉鍊，掀開褲子讓對方看體毛。但是神棍得寸進尺，要求女子與他交歡，才能把身上的鬼驅走，這時被害人突然警覺是不是被騙了？於是拒絕了神棍要求，並跟家人提及此事，報警將神棍繩之以法。

法院審查這起神棍騙色案，被告男子坦承犯行，並與被害人達成和解，法官最後判處被告10個月徒刑，緩刑3年並付保護管束及接受6小時性別平等教育課程。

(中時電子報)