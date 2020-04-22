結合行動支付的酷碰券遭遇噓聲，經濟部確定將重新大改．方向上可能改納「電子票證」，也就是開放悠遊卡、一卡通加入，以及考慮發放「紙本抵用券」，讓不習慣數位消費民眾使用。至於消費券，則是不會考慮採用。整體改版細節仍需整體討論後才會推出，時程上勢必再往後延。

酷碰券規劃消費者使用街口、Line Pay等行動支付平台，每個月買5000元，可以回饋上限1000元到消費者戶頭，等於折扣數20％。但是方案卻遭到各方噓聲，連自家立委也不挺。綠委林岱樺就批等於把沒有閒錢消費民眾「排貧」、限制超商、電商後，可能連1成效應都沒有，甚至有借振興扶植行動支付業者之實。另外，也有人指行動支付有「城鄉落差」，排除年紀偏大民眾。

面對眾多質疑與批評，行政院長蘇貞昌今指示經濟部廣納意見。事實上，經濟部長沈榮津昨晚就召集相關單位，要求重新檢討酷碰券內容。

目前經濟部確定重新翻修酷碰券方案，但仍會以「折扣優惠」為主軸，方式會在行動支付基礎上往外彈性放寬。考慮方向包括「納入電子票證」，把現在數量最多的悠遊卡、一卡通納入，兩者活躍卡數高達2200萬張。另外，也可能發行「紙本抵用券」，上面有條碼，每張面額研議以小額50元為主，以照顧鄉村或中老年除族群。

不過像悠遊卡，9成是用在搭捷運、公車，店家要接受必須另裝讀卡機，因此目前僅有20萬家行號，通路比行動支付還少。另外，紙本抵用券要考慮防偽，兩者不管是通路數、行政成本，都比原先規劃的行動支付高，等於各有優缺點，所以經濟部仍會詳細評比後才會推出，時間點勢必再往後。

至於有媒體稱會因此改發消費券，經濟部則是大力駁斥，指2008年時曾為刺激內需發放過，但成效不彰，未來不會採取相同的方式。

(中時 )