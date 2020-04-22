日本大阪市平價超市「SUPER玉出」推出「1元口罩」，在店內消費1千日圓（約台幣280元）以上可以1日圓（約台幣0.28元）購得口罩一個，但在大阪西成區一帶分店實施後，銷售狀況未如預期，原因是對生活困窮者來說，很難一次買到1千日圓份的商品，且因疫情擴大，最近赴店消費的客人並不多。

靠存款小心翼翼過日

不少台灣遊客對「SUPER玉出」可能感到熟悉，該超市遍佈大阪與兵庫縣，以商品價格低廉聞名，深受留學生與背包客喜愛，關西地區諧星們常拿店名做哏。西成區也因有眾多廉價住宿設施，成為近年遊阪旅行者的人氣選擇。

《文春ONLINE》揭發日本眾多內幕，讓名人聞風色變。（https://twitter.com/bunshun_online/photo）

《文春ONLINE》22日報導，記者走訪位於天下茶屋的超市分店，由工作人員口中得知，來客一次消費大致為700～800日圓，而現今光是求存活已不易，會為了口罩而買到1千日圓的客人沒那麼多。

一名在西城區居住40年以上的60代男性表示，自己目前靠當地為高齡者安排的清掃工作，簡稱「特掃」，3天做1次，能有5700日圓（約台幣1590元）收入，一拿到錢就到西城區的玉出超市購物，買些泡菜、香蕉、現成食物等，這樣也就差不多要花500日圓，再買個白飯，放3天還能吃。平常會賭博，但現在連賭博的地方、甚至是賽馬和小鋼珠店都關了，只能靠存款小心翼翼過日。」

大阪玉出超市常推「1日圓優惠」。（取材自官網）

籲重視休職人口問題

距「SUPER玉出」徒歩5分的「愛鄰地區」，有許多人集住在公園，半數都戴著口罩，表示口罩的來源是「手上有很多口罩的朋友給的」並表示「我們有很厲害的朋友拿得到口罩，政府雖說要發給我們口罩，但要發的話不如給現金啊。」卻又自嘲「啊，我是拿不到的啦，因為我沒有住址。」

報導指出，全球雖喊「Stay Home」口號對抗疫情，但有很多人連住的地方也沒有。鄰國韓國3月已有160萬人進入休職狀態、陷入失業危機。美國在非常事態宣言發令4周內，申請失業保險申請數達到2200萬件，日本已可預想將出現大量休職者、失業者，種種問題絕非他人之事。

(中時 )