結束桃園主場之後，樂天桃猿挾帶5連勝的氣勢作客台中洲際球場，本季首度對戰中信兄弟，洋投卡本特繳出6.2局無失分好投，不過兄弟原在8局下半有逆轉機會，不過本壘攻防在電視輔助判決後仍宣告挑戰失敗，最後延長賽桃猿以3比2氣走兄弟，拿下開季6連勝，追平中職紀錄。

桃猿洋投卡本特主投6.2局僅被敲5支安打、沒有任何失分，對上中信兄弟先發投手廖乙忠，於2、4兩局靠串聯安打各攻下1分領先。

兄弟8局下半反攻，岳東華保送、詹子賢觸身球上壘，此時林智勝敲出二壘安打帶有1分打點，不過三壘跑者衝往本壘時，與猿隊捕手劉時豪發生本壘攻防戰，主審判定出局，兄弟提出挑戰，經電視輔助判決後，主審維持原判，隨後周思齊敲出關鍵追平安，比賽進入延長賽。

不過10局上半由桃猿率先得分，陳俊秀敲出本場第4支安打，將分數逆轉超前成3比2，拿下6連勝，追平前身Lamigo桃猿在2011年所寫下的開季6連勝中職紀錄。

(中時 )