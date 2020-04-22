新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，國民黨中常委江碩平今在中常會提案，藍營15執政縣市應超前部署振興方案，發放具現金價值的消費券，以有效紓困商家及增加民眾消費。黨主席江啟臣表示，考量各縣市財務狀況不同，委請祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀進一步了解，再研議處理。

另外，國民黨政策會執行長林為洲也在中常會透露，國民黨團將由藍委賴士葆、翁重鈞成立紓困服務中心，協助中小企業與民眾向政府申請紓困。

江碩平提案指出，為配合政府防疫，因應疫情造成百業蕭條及體恤人民需求，建請國民黨以「紓困發現金，防疫要口罩」為訴求，邀請藍營執政縣市自行籌措財源，優先辦理發放具有現金價值消費券。因各縣市財務狀況不同，請藍營執政縣市政府依地方自治法訂定詳細辦法，經議會評估發放金額相關作業規定，審議通過後盡速實施。

該提案獲田方倫、呂學樟、陳汪全等多位中常委連署。考紀會主委葉慶元也認為江碩平的提案很好，應邀15縣市討論，提出國民黨版的地方政府紓困方案。中常委邱素蘭、沈慶光也認同縣市政府對企業紓困要提出自己的做法，甚至可用二備金支應。

江啟臣說，目前金門縣有類似消費券發2500元，他拜會各縣市黨團都提到此事，但涉及地方財源不一，雖然中央開很多支票要地方買單，但立院黨團要求按統籌款分配比例給地方，「民進黨死都不要，因不想把功勞給藍營縣市」。立院黨團要設紓困中心，也是因為整個紓困方案都民進黨主導，2100億幾乎沒給地方，再多預算都不會經過藍營執政縣市，且申請很多條件及困難，因此立院黨團要找官員來說明，「民進黨的紓困有很多佈局及想法，國民黨要站在民眾的角度，避免拿不到」。

對於15縣市發放消費券，江啟臣最後指示祕書長李乾龍與副祕書長李彥秀進一步了解，並研議處理。

(中時 )