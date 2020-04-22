花壇民宅火警，彰化縣第一消防大隊就出受困母子。（彰化縣消防局／吳敏菁彰化傳真）

花壇民宅火警，彰化縣第一消防大隊就出受困母子。（彰化縣消防局／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉22日晚間驚傳民宅火警，火勢從2樓房間延燒，媽媽帶著5歲大兒子跑到3樓奔逃到陽台，眼見火光在後頭追，焦急不知要不要，附近居民打氣大喊，「再等一下」，果然千鈞一髮，消防馬上到、搭起救生梯，母子從火窟裡逃生，緊緊抱在一起，兩人都嗆傷，警消協助送彰化秀傳醫院治療。

這次民宅大火來得突然，初步研判是電線走火，驚慌的楊姓媽媽拉著才5歲小兒子的手往衝上樓梯，母子受困火場，嚇壞附近鄰人，消防報案電話都拚命打，消防第一大隊火速救援，但火勢延燒迅速，霎時房間、樓梯都是濃煙，牆壁都被燻黑了，溫度高升。

眼見都睜不開眼睛、也不能呼吸，沒有退路了，媽媽一度絕望地想著孩子還小，是不是最後一拚，跳下去搏個生機，還好消防隊員救時搭起救生梯，將小孩抱下來，媽媽也爬下樓梯，被燻黑母子破涕為笑，送醫呼吸道都已嗆聲，但沒有生命危險。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣表示，19時14分接到報案，19時25分控制火勢，19時33分撲滅，起火點在二樓。將2名受困民眾救出，燃燒面積15平方公尺，肇事原因還待進一步調查。

(中時 )