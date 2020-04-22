真是浪費時間。因為民進黨立委王定宇一句「敦睦艦隊有額外行程」，這幾天，大家就圍著這個話題猜，昨天國防委員會50位立委質詢，近半都問這問題，軍方欲言又止，蔡英文總統也說有特殊任務，更添幾分神秘性，最後答案出來了，只是去太平島，沒有靠港，沒有下岸。

王定宇故弄玄虛，搞的滿城風雨，反而像是藉機密之名，捉狹國人。

自王定宇打出這個額外行程的啞謎後，全台大猜謎，猜最多的是敦睦艦隊去關島，這個效果說不定也是王定宇想製造的。在大陸機艦繞台後，讓國軍和美軍連在一起，有激勵反中者的軍心效果。最後，昨天逼得國防部長嚴德發說「沒有和美軍接觸」的大白話。

除了關島，也有人猜額外行程是澳洲，或是和印太戰略有關的國家。總之，只要軍方不說，這個與盟軍交流的猜想，可以一直收到邊際效應。

其實，嚴德發昨天在立法院幾乎說漏嘴，差點說出口。他說，外界誤解，所謂敦睦艦隊的機密任務，是康定艦、岳飛艦在12、13日支援監控大陸航母遼寧號，外界誤解了。

至於外界一再探詢的額外行程，就是去太平島，不是關島，也不是澳洲，所以嚴德發才敢答應，如果需要，可以機密方式把敦睦全程航跡圖，提供給國防委員會。換言之，軍方也準備答案公布了，只是不想由自己的嘴吧說出去。

軍方不願拆穿王定宇，一是他經常擔任國防委員會召委，而且相當支持軍方，再者，就軍方言，軍艦去太平島，的確也是機密，於是就假戲真演。所以軍方官員才會私下說，這個機密任務今年不去，明年還是可以去，不是今年非去不可。

(中時 )