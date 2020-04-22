國民黨主席江啟臣今天在中常會，宣布新派韓國瑜等5位縣市長為指定中常委，自下週三中常會開始履行職務；雖有中常委暗指新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕對黨中央不禮貌，「主席應予黨紀處分」，不過江強調與侯、盧溝通順暢，「不要被媒體見縫插針」。江啟臣也指示組發會簡化入黨流程、黨公職鼓勵助理入黨。

江啟臣在中常會宣布20日已指定高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣長賴峰偉等5人為中常委，下週三起可透過視訊參加中常會。

他說，指定縣市長為中常委是去年全代會通過，當時前主席吳敦義沒馬上指定，這次為法人作業，經內政部備案，法院卻有意見，要求中常委必須達39人的黨章最低門檻。

江啟臣直言，去年黨章修訂有問題，過去中常委34至39席，去年修為 39至44席，增加「指定5位黨籍縣市長為中常委」，而且原先的修正文字是「縣市長及社會賢達」，後來「社會賢達」被拿掉，以至「日後實際運作可能有困難」。

與會人士指出，江啟臣所謂「日後實際運作可能有困難」，指萬一國民黨執政縣市未到5席，黨主席無法處理。

考紀主委葉慶元也向中常委解釋，黨章既規定要指定中常委，先把中常委補足，到應有的人數；至於副主席何時設置有討論空間，將法院討論。

中常委江碩平說，雖然新北已有祕書長李乾龍，議長蔣根煌也是中常委，但外界會質疑為何未指定侯友宜。

中常委謝坤宏則說，樂見依黨章納入5縣市長為中常委，但15縣市長常有人說中央沒給什麼資源，其實縣市長都是黨給門票才能參選，「哪位縣市長對黨中央不禮貌、不願共赴黨難，主席就祭出黨紀，違者停權處分，不要被看軟仔」，看不起主席，就是看不起中常會，黨中央須有所堅持。

江啟臣趕緊解釋，他事先徵詢3位直轄市長，3人都承諾黨中央有需要一定配合，但市政複雜度、人口數不見得一樣，而且他和李乾龍分別來自台中、新北，地方意見已可納入決策；他與3都市長是電話拿起來就直接打，溝通很順暢，大家不要被媒體見縫插針。

此外，中常委黃敬平以目前入黨公文往返需2個月，提案要求簡化流程及申請表格、推動線上入黨；他也指出，光桃園縣黨部填寫入黨表格，就規定「不得用黑筆以外填寫」，意即用藍筆、紅筆都不行，「那麼改用毛筆總可以了吧？」

江啟臣說，他長期也收到不少抱怨，組發會須簡化流程及表格；目前已請人研議數位黨證、線上入黨，但線上申請涉及個資及資安，仍須審查，相關機制還在設計。

江碩平則提案黨公職的助理都一律入黨；政策會執行長林為洲認為不宜，表示他的助理有過去支持時代力量或民眾黨，後來慢慢溝通才改變。江啟臣則以新聘「數位科技行銷長」簡勤佑最近入黨為例，表示可以鼓勵助理入黨，但不能強迫，希望黨公職多問問助理，若不願意也可以了解原因，以後有機會再爭取入，增加生力軍。

(中時 )