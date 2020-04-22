新冠肺炎疫情在全球延燒，儘管防疫人員努力不讓疫情爆發，但已持續3個多月的疫情依舊影響了整個社會，尤其在這一個月內，國內就發生3起隨機殺人案。專家指出，壓力大易使人產生負面情緒，必須適當排解，做好長期抗戰的心理準備。

日前，一位19歲上大夜班的青少年在上班途中，因遇蘇姓男子討錢不成而遭刺殺身亡；而另一位走在騎樓的計程車司機，竟被一名因近期業績不佳，心情不好的房仲隨機猛刺18刀；除此之外，前陣子還有一名年輕直播主，因和妻子吵架，就拿起車底下的生魚片刀，朝路邊正等待接姐姐下班的路人冷刺一刀，導致被害者傷重不治。單單在一個月內，就發生3起隨機砍人事件，沒想到竟和新冠肺炎疫情息息相關。

根據《華視新聞網》報導，中央警察大學法律系主任許福生分析，通常無業、單身、孤立、有精神疾病，或是吸毒的人的犯罪風險較高，不過許福生指出，近期許多人受到新冠肺炎疫情影響因此失業，也可能因為情緒一時無法發洩，無法從高風險族群中辨識出來。

報導指出，在6種隨機殺人動機中，近期的案件多與「對自身境遇不滿，而遷怒社會」有關。許福生說，根據犯罪心理學「一般緊張理論」，經濟壓力容易讓人產生負面情緒，此時若找不到好的紓解方式，很容易就有犯罪行為發生。

另外，精神科醫師楊聰財也呼籲，民眾面對新冠肺炎疫情，最好要有長期抗戰的心理準備，「隨時保持信心、耐心，透過運動等方式紓緩緊張、負面的情緒」，在疫情期間，大家保持社交距離的同時，也別忘人與人之間的關心也很重要。

(中時電子報)