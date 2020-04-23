前敦睦支隊支隊長陳道輝少將前晚遭調職處分後，昨天創先例在立法院用手機聲明並備詢，接著他發給官兵的公開信也曝光，這些動作有一定作用，軍中將有場大風暴。

陳道輝立院說的話，有軍人本色，又帶感情，海軍基層官兵頗有共鳴，連退休海軍大老都不贊成同時拔掉兩個將領；但軍方隨即打臉陳道輝的1例發燒回報說法，根本沒這回事，5例都沒回報。國防部昨晚還特別發新聞稿駁斥。此外，一向問政溫和的民進黨立委趙天麟竟厲聲抨擊陳道輝，耐人尋味。陳道輝的聲明應是有備而來，軍中將有一場刀光劍影。

先說陳道輝，他當支隊長是參謀總長黃曙光在海軍司令任內決定的，陳不是黃曙光的嫡系，只能算是黃欣賞的年輕將領，不過，另一個被拔官的前海軍艦隊指揮官高嘉濱，就是黃曙光中意的接班人。高嘉濱是潛艦出身，潛艦國造案期程長，黃曙光明年就屆齡退役，高是黃安排的接棒人，也是下任海軍司令熱門人選，如今調職，海軍整個人事布局打亂。

再說海軍司令劉志斌，敦睦官兵染疫鬧的滿城風雨，舉國震驚，卻看不到劉志斌現身。洪仲丘案時，當時陸軍司令李翔宙出來鞠躬道歉，獵雷艦慶富案，當時海軍司令黃曙光也跳出來開記者會道歉，這次官兵染疫的影響層面更廣，劉志斌卻神隱多日，一句話也沒說，前天國防部長嚴德發在記者會道歉，劉沒現身，昨天蔡總統也出面向國人致歉。海軍出的紕漏，海軍大家長卻不出面，也是怪事。

依照海軍參謀長敖以智說法，陳道輝昨天本來是不願接受立院視訊；他後來卻改變主意，願意用手機發表聲明，在隔離中為自己辯護，言談中，表達出自己被拉出祭旗的不滿。似乎軍中也有股氣氛，把他形塑成英雄，就如同美航母羅斯福號艦長，最後拔掉他的美海軍代理部長也辭官。不過，敦睦案調查的是支隊是否隱匿疫情，情況與美航母艦長挺身護染疫官兵完全不同。就結果論言，敦睦艦隊官兵好好的出去，回來卻有28位官兵染疫，帶隊支隊長當然有責任。

(中時 )