singaporeans are fucking crazy for bubble tea (the last day before all bubble tea shops are closed) pic.twitter.com/3pSeHqxt5q — ㅤ (@FLESHMECHANlC) April 21, 2020

新加坡新冠肺炎疫情緊張，21日時總確診人數突破9千，新加坡總理李顯龍宣布封城令延長到6月1日。除此之外，因為疫情關係從22日開始關閉飲料店、甜點店及點心店，消息一出讓當地人崩潰，許多人紛紛趕緊塞爆各珍奶店家，為的就是在禁令前再喝到最後一杯珍奶。

據今日頭條報導，新加坡政府21日下午宣佈，只售賣飲料、包裝零食、糕點或甜點的所有獨立餐飲食肆和分店從昨晚11時59分起須暫停營業，直到6月1日，其中包括售賣珍珠奶茶、果汁、爆米花及蛋糕店等。同時，所有理髮店也須暫停營業。

消息一出後，讓許多嗜甜如命的新加坡人暴動了，在各大社群媒體上，呼朋喚友一起前往各大珍珠奶茶店購買及享用「最後一杯珍珠奶茶」。否則過了這一晚，就要等上41天了。

對於那些視珍珠奶茶為生活必需品的新加坡人來說，趕緊在禁令前買一杯珍奶是必須的，甚至還因為排隊人潮太多，至少要等上半小時的時間，甚至疑似因為等餐等太久，外送人員和店家引爆口角衝突。

除了珍珠奶茶店，新加坡各地的理髮店也是大排長龍，排隊人潮中大多是男性。相信所有民眾都會期盼「解封」的一天快點到來，不然大家呆在家裡都快憋到瘋了。

(中時電子報)