張大奕曾獲2015年大陸網紅排行榜第9名。(取自張大奕微博)

正宮被爆與蔣凡徹底撕破臉，連微信情侶頭像都換了。(取自花花董花花微博)

金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》（台翻：夫婦的世界）熱播中，被封為「真實版夫妻的世界」淘寶、天貓事業群總裁蔣凡之妻「花花董花花」在微博手撕網紅小三張大奕風波也在陸網鬧得沸沸揚揚。現在更有網友驚爆最新進度，透露蔣凡與妻子已經徹底撕破臉，連微信的情侶頭像也換了，張大奕有望扶正。

蔣凡妻子日前在微博公開嗆聲小三張大奕，「再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的！」引爆陸網友熱議，甚至挖出張大奕的小號，發現她疑似懷有身孕。事後有陸媒向張大奕方面求證，得到「都是誤會都是誤會啊，沒事沒事。」之回應。

而張大奕被大老婆嗆聲那晚，也照常開直播賣衣服，她在直播中面不改色，彷彿沒發生任何事，還不時露出微笑的模樣，也令陸網友看了心驚，直呼心理素質夠強大！

後來張大奕更被爆料扶正在望，表示大老婆其實在幾個月就知道老公偷吃張大奕，日前公開手撕小三，也是做好了同歸於盡地心理準備。目前大老婆更把微信與蔣凡的情侶頭像給換掉，夫妻倆徹底撕破臉，預計接下來將上演孩子監護權與財產分割大戰。

(中時電子報)