海軍敦睦遠航艦隊多名官兵染上新冠肺炎，引發軒然大波，109敦睦支隊長陳道輝少將哽咽表示自己用生命擔保絕無隱瞞疫情，卻遭民進黨立委趙天麟酸「哭哭啼啼不是個男子漢」，引發網友砲轟，對此趙天麟在22日晚間臉書PO文道歉，表示自己的確用詞失當。

陳道輝接受立委電話質詢，哽咽表示自己沒有隱瞞疫情，更稱自己愧疚到5天睡不著，如果會害到國人，他寧願自己死在海上，卻遭趙天麟大酸「不是個男子漢」，趙天麟隨後也遭起底自己淚灑議場黑歷史。對此趙天麟在22日晚間9點於臉書PO文道歉：「軍方輕忽，未落實磐石艦上發燒通報，導致敦睦艦隊出現防疫缺口。但今天質詢部分用詞確實不當，在此致歉」。

不少支持者留言力挺「勇於認錯，支持」、「感謝您為民發聲，但請挪出同理心，夜深人靜時想想隊長的眼淚在說些什麼」、「知道有錯很好，但是必須明確說出如何改善，以避免下次再發生這種情況」，但更多人看完火大痛批「不知趙委員是否規劃選下一任高雄市長，看起來是急於表現於鎂光燈下，小心吃緊摔破碗哦」、「對你今天的問政很失望，查明事實的真相不是靠發飆謾罵，你真的很失態」、「謹言慎行啊⋯今天真的很扣分⋯還有質詢就質詢不要把人家當小的兇很令人反感⋯跟國民黨差在哪」、「就怕重蹈蘇處長的憾事，請多多關心隊長他們的精神狀態」、「以前真的很欣賞你，今天過後再也不這麼想了，真失望，原來也是那種政治人物」、「委員的發言涉及性別歧視，確實是對貴執政黨推動的性平教育，打了大大的一巴掌」。

(中時電子報)