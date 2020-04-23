敦睦艦隊員染疫趴趴走，台南市長黃偉哲嗆聲不排除封城，前台南市長丶準副總統賴清德今晚表示，若問現在需不需要封城？誠如陳時中部長所言，其實台灣離封城尚有很遠的距離。

賴清德在臉書表示「 現在是封城的時機嗎？」這幾天，發生敦睦艦隊事件，部分地方政府又進行封城演練，造成許多民眾的疑問，台灣現在需要封城嗎？

他說，封城的時間點落於社區感染激增，導致醫療體系無法負荷之虞，才有必要進行，台灣防疫制度嚴謹，且現階段確診病例少，而且多為境外移入，亦無社區感染。

尤其，各縣市大小醫療院所已是成熟的防疫醫療網絡，分別負擔426例確診人次(其中236人解除隔離)，仍在可控制範圍內，若有緊急狀況，還可擴大採取「病人分類、疾病分級和就醫分流」等措施，提高醫療服務防疫量能，「因此，若問現在需不需要封城？誠如陳時中部長所言，其實台灣離封城尚有很遠的距離」。

賴清德指出，自從武漢肺炎疫情爆發以來，在大家的努力下，台灣防疫成果備受國際肯定，我們歷經境外移入、清明連假等幾波挑戰，更迎接三次零病例的喜悅。

他說，雖然發生敦睦艦隊事件，相關防疫措施已積極啟動，各縣市政府也依規範進行消毒，因此，請大家不要驚慌，只要嚴守及配合中央疫情指揮中心的規範，全國上下繼續努力，一定能守得住成果。

(中時 )