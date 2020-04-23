韓國《朝鮮日報》針對24位全球知名學者訪談，總結出新冠肺炎結束後，全球即將發生的十大變化。這些變化有可能完全改變全球社會各領域行為規則。其中，全球產業鏈重組、經濟長期低增長現象，對台灣出口導向經濟將是一大挑戰；中國國際地位可能會「凌駕於美國之上」更影響台灣政治走向。

一、全球化陷入停頓，人員、資本不再跨境流動，各自逃生或成為時代主旋律。未來全球產業鏈很有可能圍繞國家或地區進行重組，反全球化或成為後新冠肺炎時代的國際秩序特徵。

二、「大政府」成為主流，以戰時標準嚴格管控新冠疫情或成普遍現象。這似乎預示著集體主義的回歸。

三、世界經濟的「日本化」。美歐雖為阻止經濟衰退四處撒錢，但如同日本所經歷的「失去的20年」，這將提高國家債務，最終陷入經濟長期低增長態勢。

四、歐盟存亡危機。疫情加重了義大利、西班牙等南歐國家的經濟危機，歐盟內部不均衡問題愈發嚴重。

五、中國國際地位可能會「凌駕於美國之上」或「在國際上受到更多質疑」。專家對後新冠時代中國的地位看法不一。樂觀者認為中國比美國更早擺脫新冠危機，全球影響力也將水漲船高。

六、民粹主義抬頭。疫情讓很多國家社會兩極分化更加嚴重，這將成為民粹主義的土壤。為阻止疫情蔓延，多國關閉的產業大多是飯館、酒店等服務業，一旦大量低收入勞動者失去工作，將拉大社會貧富差距。

七、居家辦公成為潮流，而且居家辦公或導致家務勞動重新分配，女性參與社會經濟活動的機會或將提高。

八、握手將成為歷史，保持社交距離或將成社會新標準。此前必需面對面解決問題的領域，很可能出現線上等新的替代方式。

九、或誕生「新冠肺炎世代」。20多歲的年輕人或將長期陷入找工作難的境地。如同經歷過上世紀初大恐慌的人們會保持節約的習慣一樣，新冠肺炎也會給新一代打上終身烙印。

十、更尊重環境。新冠肺炎可能改變人類對環境和科學的認知，認識到人與自然和諧相處的必要性。

(中時電子報)