自從新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發至今，世界各國皆受到前所未有的衝擊，每天聽到各種統計數字的快速累積，難免令人焦慮。而身為父母，為了保護家中寶貝不受侵害，除了努力讓自己跟上防疫資訊的更新，還要判斷消息的可靠程度，無形中累積了不少心理壓力。

不過，在叮嚀孩子落實洗手、戴口罩的同時，也增加了一些親子衝突的機會，究竟針對兒童族群的防疫措施該做到什麼程度才足夠？家長又該用什麼方式跟孩子討論疫情並建立防疫觀念呢？

臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒感染科主治醫師宋季純表示，其實防止疾病傳播的原則很簡單，就是「依照風險做區隔」，像是水果依照大小分級裝箱一樣，盡量區隔乾淨與染污的物品、有症狀與沒症狀的人，只是具體措施需要依據場所與對象做一些細部調整。

然而，防疫措施要求孩子執行，如果只靠家長每天叮嚀，實在勞神費力，如果能促進孩子對疾病的認知，鼓勵他們對自己的健康負起責任，不但可以改變他們的行為，也能賦予孩子主導權和被信任的感覺，因此宋季純建議參考麻省總醫院臨床心理師的建議，分享幾個與孩子討論疫情的原則：

1、用適合年齡的語言討論事實

家長可以試著將自己理解到的資訊，轉化成適合孩子理解程度的語言，引導孩子認識與疫情相關的基本事實。舉例來說，學齡前的兒童可以用說故事的方式介紹，較大一點的孩子對身體運作已有基本認知，可以將新冠肺炎症狀與他們的生病經驗作連結，加強切身感。

2、針對孩子特質提供應對方法

每個孩子都有不同的氣質，面對疫情的反應也可能南轅北轍，對於粗線條的樂天派強調疾病的殺傷力、持續肆虐的後果，把精力轉移到落實防疫的措施上；對於敏感纖細的小擔憂，強調防疫作為的效果，介紹並肩作戰的夥伴。

對於窩在家中的小宅宅，強調戶外活動既能保持社交距離，又能強健身心提升免疫力；對於喜歡主導的小老師，就任命為家中的衛生部長，請孩子帶領家人洗手戴口罩、維護居家環境整潔。

3、利用實際情境進行機會教育

與新課綱的素養教育相呼應，已有教師在課堂上進行武漢肺炎的討論或讓學生專題報告，家長也可結合時事與孩子的興趣，用創意研發新型態的親子活動。

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(中時電子報)