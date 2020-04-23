根據台灣睡眠醫學學會在2017年調查發現，平均每10人中就有1人慢性失眠，盛行率為11.3%，但與10年前比較，總失眠人口並未下降，尤其是高年長者和女性兩大群族，失眠比例都比以前高，但你知道該如何正確使用安眠藥，尤其是特殊族群該注意什麼嗎？

對此，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區陳品君藥師說明，可參考美國著名的梅約診所對使用安眠藥物的建議，對於懷孕、準備懷孕或哺乳中的女性，務必事前告知醫師，避免安眠藥物傷害胎兒或可能分泌進乳汁；安眠藥可能會增加老年人夜間跌倒和受傷的風險，若是高齡者或出現相關不良反應，可與醫師討論開立較低劑量的藥物。

另外，一些特殊健康狀況，如：腎功能不好、低血壓、心律不整或有癲癇病史也需要事前告知醫師，因為某些藥物可能不適合，或會影響本來控制自身慢性疾病的藥物。

※服用安眠藥原則

須經醫師評估後才可使用安眠藥

如果有失眠問題，請先去看診讓醫師進行全面檢查，像是神經內科、身心醫學科或家庭醫學科，服用藥物幾週後，再和醫師討論適當的後續治療計劃。

※閱讀用藥說明書

詢問醫療院所，有無提供用藥說明書並詳細閱讀，如有其他疑問，也可詢問藥物諮詢的藥師。

※在睡前才可服用安眠藥

吃了安眠藥之後，可能會讓人不太了解自己在做什麼，增加各種情況的風險，需在所有活動都結束後再服用。

※確認有完整睡眠前才可服用安眠藥

長效安眠藥須避免在午睡或小歇前使用，若是夜間醒來須再入睡者，可先諮詢醫師，開立較短效的安眠藥，避免藥效太長，影響醒來後的活動。

※注意副作用

如果在白天感到困倦或頭暈、遇到其他重大不適或意識障礙，應與醫生討論改變劑量／藥物或是否有藥物戒斷的問題。

※避免飲酒

酒精會增加藥丸的鎮靜作用。

※嚴格按照醫師的指示

一些處方安眠藥僅供短期使用。最重要的是不要服用比規定劑量更高的量，若藥袋上的劑量還無法讓你入睡，也不要在未與醫療人員諮詢前服用更多藥物。

※停藥時小心

當準備停止服用安眠藥時，須按照醫生或藥師的說明或藥袋上的標示進行，因為有些藥物必須減量再停藥；此外，在停止服用安眠藥後，可能會在幾天內出現短暫的反彈性失眠症狀，一般會逐漸消失，如果過幾天後情況還是嚴重無法入睡，應聯繫醫師。

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(中時電子報)