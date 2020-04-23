子女親眼見到父母「做愛做的事」，就已經夠尷尬了，如果親密對象竟然是自己的同學，真的要崩潰一輩子。一名國中生親眼目睹母親和自己的同學「炒飯」，除了當場開扁，更不願原諒母親，甚至聽到「媽媽」2字就掛斷電話。

謝震武主持的節目《震震有詞》，日前探討外遇現象，主題是意想不到的小三小王在身邊。社會工作者張雪如分享一個案例，一名雲林爸爸告訴她，兒子國一時，有一名隔代教養的同學，常常周五來他家借住。

沒想到某日，兒子竟然直擊媽媽和同學躺在床上，明顯就是「剛剛做完愛做的事」，兒子氣到當場把同學痛打一頓。原來，這名母親當時38歲，保養得宜，平日衣著相當性感，根本就是美魔女。

之後這名雲林爸爸與妻子離婚，兒子則留下心中永遠的創傷。怎知10多年後換這名辣媽來找張雪如，原來她很想參加兒子婚禮，拜託張雪如打電話給兒子，誰知道兒子接到電話，聽到「媽媽」2字就立刻掛斷，可見受傷之深。

張雪如說，原來之後整間學校都知道這個醜聞，讓這名才國一的兒子完全無法在當地待下去，只好離鄉背井，到外地半工半讀養活自己，這個痛讓他一輩子抬不起頭來，也不願再提起「媽媽」這二字。

(中時電子報)