35歲香星楊愛瑾是女團Cookies成員，但她最讓人知的事蹟，是老公郭永淳和前妻伍智恒的三角關係，伍智恒離婚後被傳不敵打擊爆瘦病危，去年傳出她體重直掉到22公斤，還必須出售個人收藏品換醫藥費，但真實情況卻大逆轉。

最慘前妻離婚慘況 前夫為小三女星逼離

慘妻伍智恒近年來不斷被傳重病爆瘦，今年初她久違現身微博，澄清當年並不是為了錢嫁給香港富二代的郭永淳，她的娘家本來就很有錢，爸爸更是名醫，給她的零用錢比前夫現在給的3萬港幣還多。

伍智恒2000年和「永安百貨」少東郭永淳結婚，7年後傳出郭永淳與楊愛瑾過從甚密，楊愛瑾也因此扛了小三標籤多年，2008年伍智恒與郭永淳申請離婚，此後伍智恒就不斷被傳出重病爆瘦，不僅得了厭食症、憂鬱症，還歷經10次手術，差點全身癱瘓。

2011年伍智恒忍無可忍在微博上開砲，直指前夫在她病重時離開她，和第三者楊愛瑾有染，「令我很難受，他還想逃避法律責任，不願意供應我衣食住行的費用，實在殘酷的可怕」，這番控訴讓郭永淳和楊愛瑾成為眾矢之的。

又隔3年後，郭永淳才正式發表聲明澄清，早在和伍智恒結婚期間，伍智恒就一直體弱多病，自己無怨無悔照顧對方，聲明中暗示伍智恒並非因為離婚才生病，在婚姻中也是盡心盡力了。

伍智恒身體狀況令外界擔心。（圖／翻攝自JoyfulConnie微博）

富二代前夫聲明反駁出軌

郭永淳更強調，前一段和伍智恒的婚姻關係期間，他一直用心維持也努力照顧對方，直到2006年發現不能再維繫婚姻，才決定分居離婚，並澄清是離婚後才和楊愛瑾認識交往，否認外遇，伍智恒則說：「我之所以有病，是因為他對我造成傷害，而不是因為他要離開我，不知道事情的人請不要胡亂批評。」

伍智恆恢復單身後，不僅外型爆瘦與年輕時期相去甚遠，還傳出陷入經濟問題，2017年郭永淳和楊愛瑾生下長子，伍智恆仍再奮力對抗病魔，還對主治醫生寫下感謝文，直說：「我的主診醫生因為明白我的處境，多年來從沒收過我一分一毫手術費，除了新年外，還是在我生日時給了我一封大利是（紅包）！圖片是我用部分擇的其中一件禮物！感覺您朱健華醫生，也感謝主！」

去年底，伍智恆久違報近況，說自己因憂鬱症藥物失效，打算換看精神醫生，未來她不想再靠別人，所以在臉書做起二手拍賣，將過去別人送給她的禮物或有價值的物品出售，希望網友支持，也說：「我的胃早在我未和前夫分開已被割除，之後因後遺症引至腸道沾粘而不能進食，從來不是報導所說因為前夫而厭食把胃割掉，更沒有因他厭食。」

伍智恒表示自己原生家庭其實比前夫有錢。（圖／翻攝自JoyfulConnie微博）

離婚後傳重病和憂鬱 也爆出原生家庭就富裕

今年1月有網友問伍智恆到底生了什麼病造成無法吞嚥，她回應是腸阻塞，其實已經發病20年，也首度正面回應當年因錢才嫁豪門的爭議，她非常氣地說：「有些人還說當初我是為了錢才嫁給前夫，我是真心愛他才嫁給他，其實我爸爸當年是香港第二有名腔肺科的名醫，我唸書時的零用錢，比現在前夫給我的三萬還要多！」

而被指小三多年的楊愛瑾，去年和郭永淳慶祝結婚3周年，兩人育有一子一女，常在網上放閃曬恩愛，楊愛瑾引用傳道書表示：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以起他同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。兩個人就是這樣互相扶持一直走下去。」暗指婚姻路走來雖起起伏伏，但有郭永淳陪伴會繼續扶持下去，懶理閒言閒語。

(中時電子報)