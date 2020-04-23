海軍敦睦艦隊28名成員確診新冠肺炎，支隊長陳道輝少將接受電話備詢一度哽咽，「我在此我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果我知道已經有人感染，我一定會遵照國防部的命令立刻返航。」稍早「宅神」朱學恒也在臉書公開一封來自陳道輝昔日下屬的私訊，希望朱學恒能幫忙將內容公開，讓陳道輝知道還有基層官兵在挺他！

朱學恒臉書全文：

學恒哥 您好

此次私訊

有件事情想請學恆哥

幫忙或是協助我們，

近日，海軍敦睦支隊

成為防疫破口的事件在各大新聞媒體報導，搞得人心惶惶，事情已經造成，

我們所敬愛的長官

支隊長 陳道輝 將軍

也調離現職。

在我八年前進到海軍官校時

第一次聽到他的聲音

在他的精神談話中，你絲毫不會覺得他是位高高在上的長官，而是一位真正有在關心你的大學長，或許我是士官班跟軍官中間還是有階級落差，不好以學長稱呼，但是，支隊長肯定是我們心中的大前輩，是一位你真正會放在心裡尊敬他的大前輩，看到本日委員會質詢，他的哽咽不是為了求取同情，他真的委屈了，誰也不願下屬染疫，更不可能隱匿不報，身為軍人，有很多事情跟苦衷只能自己扛，再則他是支隊長必須堅強。

我們很多同學或是學長姐

共事過的同事，在我們眼中

支隊長更是一位零負評的好長官，親力親為。

事件爆發後，看到台灣社會對事件的反應很是失望！

沒錯！我們成為防疫破口，

這700多位官士兵學生，他們是出海執行任務，不是出去玩，值更的辛苦，暈船的難受，長達一個月的斷訊，正是我們職業所需承受的壓力，但是，有我們在第一線守護，才有台海安全的環境，才有台灣安定的生活

最後，希望 學恒哥

可以幫忙分享下方連結

不知道這個小小的請求

能否在眾多的訊息中被看到

只是希望給海軍打氣

希望給國軍加油

也讓支隊長 陳道輝 將軍

知道有我們基層官兵在挺他

我們支持

這位不可多得的海軍將領

我知道文中可能多有一些文辭不夠正式，

在這邊先行跟 學恆哥

賠個不是，抱歉

感恩

平安喜樂

(中時電子報)