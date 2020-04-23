海軍磐石艦是台灣目前疫情破口，是否會造成封城？前衛生署長楊志良表示，磐石艦事件再多來兩件，我們就被衝破了。

楊志良在政論節目《少康戰情室》中表示，全球兩個最安全的地方，一個是大陸湖北武漢，另一個就是台灣。我們民眾基本上有高度的警覺心，大家也都基本上「順時中」。

楊志良指出，磐石艦這個大破口，這個非常可能造成社區某種程度的感染，但是因為我們的民眾、還有我們整個醫療體系，基本上他不認為現在馬上會被衝破，但是如果像這種事情再多來兩件，我們就被衝破了、就麻煩了。

至於台灣未來會封城嗎？楊志良說，現在全台灣還是在享受全球最幸福的時候，最重要的是，除了政府的努力以外，民眾的自我健康管理，也是能不能讓我們這麼幸福的一個最重要關鍵。幸福能不能持續不知道，而且封城是一個政治的決定 不是一個可以用科學、可以用量表、可以用指標來處理的，真的希望不要到封城的那一天。

(中時電子報)