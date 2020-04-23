通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

「國標舞女王」劉真上個月22號不幸逝世，享年44歲，老公辛龍痛不欲生，在昔日甜蜜的「雙雙節」痛別愛妻。而昨日不僅是劉真逝世後的首個雙雙節，也是她羽化成仙的日子，通靈大師江嘉葉也好奇劉真狀況，透過觀音菩薩引導通靈觀看，只見劉真眼淚流個不停…。

劉真和辛龍一直以來約定，每逢雙雙節就要兩人小小慶祝。江嘉葉透露劉真在天上過得很好，穿著輕鬆飄逸的衣服，熟練地整理菩薩房間，心情愉快，只是想到了昨日是雙雙節，仍忍不住紅了眼眶：「今天是雙雙節啊！他該如何度過這節日？」希望能到人間與辛龍共度。

江嘉葉稱劉真的願望被仙女以「妳必須漸漸淡忘人間事」拒絕了，接著劉真又問：「我可以穿我那件舞衣嗎？」仙女點點頭，劉真進入屋內，穿著羽化時的黑色舞衣出來，一個人踏著舞步，舞著，舞著，一邊掉眼淚。

劉真用她那嬌柔的娃娃音說：「老公，今天是雙雙節，你還記得嗎？有什麼禮物給我嗎？雖然我們兩地分隔，我可是日日都想你，霓霓可好，我的心肝寶貝，媽媽在天上等著你和爸爸哦！乖乖的長大，將來我們三人還是能相聚一起的，我好想你們哦！」說著淚水又滴了下來，場面令人鼻酸。

民俗說法，請勿迷信

(中時電子報)