圖為新加坡總理夫人何晶。(圖/摘自HO Ching FB)

新加坡新冠肺炎疫情緊張，22日中午總確診人數破萬大關，來到10141例。新加坡總理李顯龍宣布封城令延長到6月1日。除此之外，因為疫情關係從22日開始關閉飲料店、甜點店及點心店。消息一出讓當地人崩潰，許多人紛紛趕在店關門前手刀買最後一杯珍奶。新加坡總理夫人何晶也在臉書上轉發蛋糕店停店的消息，也轉發了一則有關封城令延長的感嘆，令人看了不禁莞爾。

新加坡原先從4/7起到5/4實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），類似封城。總理李顯龍21日宣布將這項阻斷措施再延長一個月到6/1止，暫時關閉更多工作場所，減少從事必要服務行業人員外出，進一步限制人潮較多地點的人流。除此之外，因為疫情關係從22日開始關閉飲料店、甜點店及點心店。

消息一出讓當地人崩潰，許多人紛紛趕在店關門前手刀買最後一杯珍奶，甚至還因為排隊人潮太多，至少要等上半小時的時間，甚至疑似因為等餐等太久而爆肢體衝突。

新加坡總理夫人何晶也在臉書上轉發別人寫有關封城令延長的感嘆，「昨天睡前剩14天，今天睡醒還有41天」，14與41的數字剛好是顛倒過來，po文者似乎帶點無奈，許多網友看了也回應「我要哭了」、「太經典了，我喜歡！哈哈哈」。這也表達出了民眾期盼「解封」的一天快點到來，不然大家呆在家裡都快憋到瘋了。

到底新加坡人有多熱愛喝珍奶？吃甜食？何晶過去就常在臉書上發文轉發珍奶的文章，其中一篇更是題到，新加坡人喜愛珍奶到願意花上半小時排隊，才買到珍奶也不怨尤。

(中時電子報)