據印度NDTV電視台報導，新冠肺炎病毒已經開始在貧困人口當中傳播開來，印度多個貧民窟發現了確診病例，由於貧困人群每天都要為生計擔憂，疫情爆發對他們來說無疑是雪上加霜，許多人只能靠政府發放的救濟糧度日，而貧民窟的封閉隔離措施，也讓許多人因不能外出失去工作，養家糊口變得更加艱難。據了解，醫護人員現已介入，實行防控措施。

(旺報 )