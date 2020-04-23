疫情越燒越嚴重 印度貧民窟出現確診病例 03:302020/04/23 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據印度NDTV電視台報導，新冠肺炎病毒已經開始在貧困人口當中傳播開來，印度多個貧民窟發現了確診病例，由於貧困人群每天都要為生計擔憂，疫情爆發對他們來說無疑是雪上加霜，許多人只能靠政府發放的救濟糧度日，而貧民窟的封閉隔離措施，也讓許多人因不能外出失去工作，養家糊口變得更加艱難。據了解，醫護人員現已介入，實行防控措施。 (旺報 ) #貧民窟 #印度 #措施 #病例 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 陸新增確診16例 逾半為境外輸入 17:072020/04/19 兩岸 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 3分運氣用完 快補防疫破口 04:102020/04/20 政治要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 川普啟動疫情調查 欲派員赴中 04:102020/04/21 全球財經 誠實以對 蔡令究責不能迴避 04:102020/04/21 政治要聞 武漢確診病患 首度降至百人以下 11:422020/04/22 兩岸 陸本土新增確診7例 全為黑龍江 11:122020/04/22 兩岸 兩岸熱門新聞 疫情越燒越嚴重 印度貧民窟出現確診病例 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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