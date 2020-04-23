黑石集團聯合創始人蘇世民表示，在大陸商業地產領域，對那些順應發展趨勢的投資主題很有信心。例如大陸線上電商的發展會衍生出很大的倉儲需求和物流需求。這兩個領域有著非常有吸引力的投資機遇。

據《中國證券報》引述蘇世民說，黑石在大陸擁有核心物資集散中心、倉儲物業，把這些物業租給大型的第三方廠商物流公司和大陸科技公司，同時也關注大陸甚至亞洲A級寫字樓，看好市場需求依然強勁。

(旺報 )