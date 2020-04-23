黑石聯合創始人蘇世民：看好陸優質辦公樓和物流資產 03:322020/04/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黑石聯合創始人蘇世民表示看好大陸商辦需求。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑石集團聯合創始人蘇世民表示，在大陸商業地產領域，對那些順應發展趨勢的投資主題很有信心。例如大陸線上電商的發展會衍生出很大的倉儲需求和物流需求。這兩個領域有著非常有吸引力的投資機遇。 據《中國證券報》引述蘇世民說，黑石在大陸擁有核心物資集散中心、倉儲物業，把這些物業租給大型的第三方廠商物流公司和大陸科技公司，同時也關注大陸甚至亞洲A級寫字樓，看好市場需求依然強勁。 (旺報 ) #大陸 #需求 #物流 #領域 #倉儲 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 陸產能恢復 我3月外銷訂單年增4.3％優於預期 02:462020/04/21 兩岸 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 盛松成：看好陸經濟轉危為機 全年GDP或達3％ 14:102020/04/21 兩岸 下一個張經義 在陸台師小心了 04:092020/04/22 焦點新聞 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 《美股》營收、用戶增長意外強勁 Snap盤後飆升逾20％ 12:332020/04/22 財經 Steam掀檢舉風暴 大陸玩家崩潰：求求你們了 13:342020/04/22 時事 《秘聞23錄》古代宮女如何解決生理需求？聽完好害羞 22:302020/04/22 歷史 兩岸熱門新聞 疫情越燒越嚴重 印度貧民窟出現確診病例 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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