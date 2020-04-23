武漢中小微企業紓困基金再擴規模 增至600億人幣 03:322020/04/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸武漢市對中小微企業的紓困基金規模擴增至600億元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢市22日召開金融支持經濟社會發展政企銀對接會，根據《長江日報》報導，會議中透露依託在武漢的銀行機構，以財政貸款貼息為槓桿，武漢組建首期200億元（人民幣，下同），二期增加到400億元的中小微企業紓困專項資金。 目前截至至21日，共有4752家企業通過「漢融通」平台提交申請，已為819家企業發放貸款62.7億元，另有1207家企業正在加快審批放款。 此外，武漢市方面也表示，還將新設200億元個體工商戶的定向紓困資金，讓整體紓困基金總金額規模擴增至600億元。 (旺報 ) #企業 #紓困 #武漢 #資金 #武漢市 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀擴大網路紓困平台 三天內核貸 04:102020/04/20 金融．稅務 武漢發消費券 約5億元人民幣 04:102020/04/20 兩岸要聞 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 再呼籲排富發現金 蔣萬安：要了解基層困境 15:142020/04/20 政治 蔡政府排貧紓困 藍營重申「發現金」 16:112020/04/20 財經 臺企銀開辦小商家紓困貸款 04:102020/04/21 財經焦點 直播》行政院紓困振興方案 說明8大行庫紓困措施 15:372020/04/21 政治 金管會推簡易申貸3天內核貸 勞工紓困貸款聯徵費將免收 18:402020/04/21 政治 若疫情嚴峻 央行：紓困融通專案可加碼至4000億元 20:222020/04/21 政治 紓困難！自營業者3萬補助 申請成功不到1成 08:142020/04/22 政治 兩岸熱門新聞 疫情越燒越嚴重 印度貧民窟出現確診病例 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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