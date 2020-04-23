大陸武漢市22日召開金融支持經濟社會發展政企銀對接會，根據《長江日報》報導，會議中透露依託在武漢的銀行機構，以財政貸款貼息為槓桿，武漢組建首期200億元（人民幣，下同），二期增加到400億元的中小微企業紓困專項資金。

目前截至至21日，共有4752家企業通過「漢融通」平台提交申請，已為819家企業發放貸款62.7億元，另有1207家企業正在加快審批放款。

此外，武漢市方面也表示，還將新設200億元個體工商戶的定向紓困資金，讓整體紓困基金總金額規模擴增至600億元。

(旺報 )