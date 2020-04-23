近期新冠肺炎疫情尚未穩定，新北市八里區大崁國小及附設幼兒園與八里區公所合作，響應市長侯友宜的「防疫超前佈署」政策，出入校園皆須配戴口罩、勤洗手政策，建立幼童防疫觀念。

由大崁國小舞蹈老師邱奕慈老師帶領國小舞蹈社團學生及幼兒園中、大班幼生，一起跳起改編自越南創作流行的洗手歌。

動感好記的「洗洗洗洗手」，結合朗朗上口的口訣與簡單的動作，孩子們能迅速記起動作，再搭配流行順耳的旋律，大家一起跳舞，「健康抗疫、人人有責」共同宣導防疫期間，勤洗手的重要性。

八里大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌，透過舞蹈帶動唱，深植小朋友防疫觀念。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)