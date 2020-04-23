防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫從幼童紮根，八里大崁國小同學，響應八里區公所推廣防疫洗手歌，天真的帶動唱中，學會勤洗手、防病毒。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期新冠肺炎疫情尚未穩定，新北市八里區大崁國小及附設幼兒園與八里區公所合作，響應市長侯友宜的「防疫超前佈署」政策，出入校園皆須配戴口罩、勤洗手政策，建立幼童防疫觀念。 由大崁國小舞蹈老師邱奕慈老師帶領國小舞蹈社團學生及幼兒園中、大班幼生，一起跳起改編自越南創作流行的洗手歌。 動感好記的「洗洗洗洗手」，結合朗朗上口的口訣與簡單的動作，孩子們能迅速記起動作，再搭配流行順耳的旋律，大家一起跳舞，「健康抗疫、人人有責」共同宣導防疫期間，勤洗手的重要性。 八里大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌，透過舞蹈帶動唱，深植小朋友防疫觀念。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #防疫 #幼童 #做起 #大崁國小 #響應 #八里 #區公所 #推廣 #防疫 #洗手歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀 04:102020/04/21 娛樂新聞 鯰魚哥肩貼阿伯無防疫距離 《女力》防疫歌破百萬觀看 16:432020/04/21 娛樂 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 磐石艦官兵國中集合 引虛驚 04:102020/04/23 地方新聞 社會熱門新聞 直擊「辣媽與同學炒飯」 國一男崩潰一生 - 社會 【極樂豪宅1】直擊！信義區藏億元招待所 警官藝人都來玩 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 女房務客房清潔 慘遭主管推倒7次？10個月後真相大白 - 社會 「金槍不倒」是猛男？醫曝「太久」就慘了 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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