身為NBA球員工會主席的雷霆後衛保羅，先前作為球員工會代表跟聯盟高層視訊談話，提到NBA需要多少時間重新開打，保羅說：「我不知道，無論如何球員都會付出努力，我們並不希望讓球員處於受傷狀態，我認為還須3到4周！」

「我們不能跟隨別人做法，我們的決定一直具有前瞻性，等情況恢復安全，我們會復賽的，」曾在3月12日遭逢爵士之戰宣告無限期停賽的保羅說，「我們想要比賽，目前我只專注在其他形式訓練上，上次我進入球館投籃是對爵士的賽前。」

不過提到球員薪資可能被刪減25％以上，保羅認為這是無可奈何的結果，「和所有事情一樣，這也是談判的一種，我們球員之間彼此先討論過後，再跟聯盟進行溝通，這只是其中一件事情，卻是大家最關心的而已，我們總在進行這種討論。」

「我甚至不敢想像這個球季就此宣告結束，我們大家在球隊內付出的時間，比起陪伴家人的時間還久，」最後還是強調本季提前取消可能性的保羅說，「當隊內每一個人都在享受打球的快樂，你總是開始去想像可以達到怎樣的成就。」

(中時 )