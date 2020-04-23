世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦例行記者會上表示，世衛1月30日宣布重大公衛緊急事件時，除了中國大陸以外的新冠病毒確診只有82例，沒有死亡案例，世衛提醒全球疫情的時間點，他自認很正確，足夠全世界因應。

世界衛生組織(WHO)日內瓦例行記者會

世衛今年1月底，宣告新冠病毒疫情構成國際關注公共衛生緊急事件，3月11日全球110國出現確診病例、超過4000人死亡，才正式宣布疫情構成全球「大流行」，最近遭各國質疑拖延通報疫情。譚德塞今天強調，世衛1月30日宣布重大公衛緊急事件，時間已經「足夠全世界因應」。

網友發起要求譚德塞下台的連署，即將達到百萬門檻，美國國會議員也揚言凍結對世衛捐助，直到世衛領導階層對疫情負責或譚德塞下台為止。譚德塞今天被問到是否請辭時說，目前專注於拯救生命、對抗這場傳染病，沒有額外精力回應這些問題。

(中時電子報)