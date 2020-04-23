面對最近炒到沸沸騰騰的杜蘭特離開勇士都因媒體胡亂放話造成話題，杜蘭特的經紀人克萊曼公開嗆聲，「我聽說有人覺得媒體造成勇士分崩離析，我認為這也太無知了，更是賦予媒體太大權力，甚至無限放大杜蘭特與卓雷蒙格的衝突。」

「寫出這種文章的人，一定是沒有參加過任何級別的競技運動。」克萊曼的這番話，無疑是在諷刺最近才出新書「勝利機器：勇士王朝的崛起與崩壞」的《The Athletic》記者史特勞斯，畢竟這本新書已經掀起不小話題，甚至引發許多爭議。

克萊曼同時也給足跟他一起上節目的勇士總管邁爾斯面子，「我沒上過大學，但我覺得在灣區的3年很神奇，當你住在那裡，遇到球隊與這座城市的人，和你逐漸變得親密，我真的在這裡度過相當不錯的時光，這一切太不可思議了。」

「我們一起待在媒體室內吃飯的日子，那種感覺應該就跟上大學一樣，其他一切都不重要了！」克萊曼無非是希望外界趕緊停止這些胡亂猜測，畢竟杜蘭特都在去年夏天跟厄文一起跳槽籃網了，到現在還在狂爆過去隱私，確實不太道德。

(中時 )