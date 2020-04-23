新冠肺炎蔓延全球，目前確診人數已飆破240萬，共造成16.5萬人死亡。為了防止染疫黑數在八大行業流竄，中央流行疫情指揮中心日前下令，全台有女陪侍的酒店等聲色場所「無限期」停業，搞得女公關、經紀、幹部乃至泊車小弟，叫苦連天。

本刊調查，為了求生存，不少酒店業者「地下化」，更有酒店女公關相揪轉戰應召市場，造成價格大亂，為了搶客，宜蘭竟出現年輕妹妹只收1,500元就願意「全套性服務」。警政等單位一定得嚴陣以待，否則「八大停業令」可能衍生更多防疫破口！

一名台北市酒店女公關「潔西」確診新冠肺炎後，引發「蝴蝶效應」，全台八大行業遭勒令無限期停業，網友調侃「潔西做到歷任警政署長都做不到的事」。

酒店女公關潔西確診新冠肺炎後，導致全台酒店無限期停業。（圖／翻攝自網路）

然而，對於依靠八大行業鏈生存的女公關、酒店經紀、泊車小弟、服務生來說，這消息無異是毀滅性的打擊，「沒工作做的話，我就只能去開黑牌車了。」一名泊車小弟說。

台北市合法登記的酒吧及視聽歌唱等特種行業約三十家，以每家平均四十個包廂（桌數），單店每日營收六十萬元至二百四十萬元為計，停業一個月，損失最高飆破二十億元，若計入不合法的地下酒店，損失將逾三十億元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)