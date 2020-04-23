為防範新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心在4月9日下令，全台有女陪侍場所無限期停業，讓倚賴八大經濟鏈的女公關、酒店經紀、幹部、泊車小弟頓失經濟收入。

本刊訪問多名在北市酒店上班的女公關，發現俗稱「酒女」的她們，為了求生，轉攻各大KTV，跨界過起如「傳播妹」、「飯局妹」的日子。之前在「便服店」酒店上班的「艾可」（化名）說：「沒辦法上班後，酒店經紀（安排酒女工作事宜者）就開始跟各大連鎖KTV訂包廂，我們上班的地點就從酒店變成各大KTV。」

「可是KTV跟酒店不一樣，客人也不多，收入大概從原本每天八千元到一萬二千元，腰斬成四千元到六千元，如果有接到飯局或私人招待所的攤，收入才會跟原本的差不多。」艾可大嘆。

部分女公關們透過酒店經紀轉移到KTV繼續上班。（圖／報系資料庫）

此外，由於台北市林森北路「條通區」上百家的「日式酒店」，營業登記為「餐廳」，因此不受影響可以繼續做生意，外傳台北市的酒店停業後，許多酒店女公關轉進「日式酒店」。艾可卻狠狠打臉這個說法，「疫情蔓延後，日式酒店很多早就關門了，本地酒客根本不可能去那邊消費！」

本刊日前實地走訪，果然發現以往晚間九點至十二點間擠滿人潮的「六條通」至「八條通」，大部分「日式酒店」都沒點亮招牌，連路人都寥寥無幾。

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(中時電子報)