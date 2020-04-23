酒店無限期停業時，許多女公關都轉戰KTV或者飯局，導致收入不比從前，但還有女公關連類似的工作的接不到，只能依靠朋友接濟，或者直接下海「S（性交易）」。

在｢禮服店」酒店上班的「米卡」（化名），收入狀況不如艾可，「疫情升溫後，店裡客人就少很多，比以前少一半，收入幾乎跟普通上班族差不多。」

「大家都怕被傳染，從疫情開始我就在外面接案，像參加飯局、陪唱KTV之類，還有做直播，不然收入根本沒法維持生活；但這些案子都不太穩定，我曾經連續二周沒有收入，得靠朋友接濟。」米卡無奈地透露。

事實上，比起米卡，還有許多酒店女公關更慘。一名不願具名的女公關說，她的同業姐妹，有人得幫家裡扛債務，有人揹著房貸、車貸或信貸，如今都捉襟見肘，「即使銀行對貸款戶提供『緩繳』方案，但要提出工作受疫情影響的證明，『八大行業』有些連勞健保都沒有，緩繳方案看得到吃不到，根本求助無門。」

該酒店女公關說，為了生計，許多同業姐妹只好相揪跳入俗稱「外送茶」的性交易應召人肉市場。「不過，現在人人都怕染疫，生意也不怎麼好。」

負責定點接送應召妹的「車伕」阿國不諱言地表示，「酒店女公關的主要收入都被疫情斷了，如果沒有其他專長，怎麼賺錢？很多酒店女公關都是瞞著家人幹這行，根本不敢和家裡開口，當然只能靠『S』（性交易）了。以前靠『S』賺錢的台妹並不多。」

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(中時電子報)