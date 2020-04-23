新冠肺炎雖然在日前出現2天零確診的好消息，但八大行業依舊無限期停業，許多失業又找不到賺錢門路的女公關們只好下海做「S（性交易）」，在僧多粥少的情況下，人肉市場價格驟降，甚至在宜蘭還出現年輕妹妹全套價1500元的情形。

負責接送應召妹的車伕阿國證實，目前人肉市場上的確出現許多台女，其中真的有部分人原本就在酒店當女公關，怕幹活時遇到熟人，多不會選在自己的生活圈，「在台北上班的，就會南下新竹、台中，或往宜蘭跑。」

阿國大嘆，酒店女公關加入「外送茶」後，應召市場價格也起了變化，甚至打起價格戰，「最扯的是宜蘭，竟出現年輕妹子只收一千五百元就『全套』服務。」

本刊調查，大台北地區的應召市場中，價格以「應召妹出生地」為區分要件，新冠疫情爆發前，東南亞妹「全套」服務三十分鐘，行情為二千元至二千五百元；六十分鐘為三千元至三千五百元。港澳妹和大陸妹，行情則比東南亞妹高出約二百元。至於台妹因「奇貨可居」價格最高，比港澳妹、大陸妹高了一千元，「全套」服務六十分鐘約落在四千五百元至六千元，收入幾乎是東南亞妹的二倍。

「疫情期間，男客擔心被傳染，消費量明顯減少，加上台女公關參戰，就打起了價格戰！」阿國進一步指出，目前東南亞妹、港澳妹、大陸妹和台妹的應召價格幾乎一樣，「全套」服務三十分鐘的行情，落在二千五百元至二千七百元，「也就是說，台妹、港澳妹和大陸妹都降價搶食這塊人肉市場。如果疫情持續下去，真的會下殺、『惡性競爭』！」

日前台妹應召價格為50分鐘約3,500元，但現在已掉到30分鐘2,500元。（圖／翻攝自網路）

目前應召行情最高的是新竹，光是東南亞妹「全套」服務三十分鐘就要三千二百元起跳；第二名是台北的二千五百元至三千元，再來是桃園、高雄的二千三百元至二千七百元。

不過，阿國也強調，非台妹應召女的工作成本很高，還得被抽仲介費，每天至少要接十個客人，收入才可能和台妹差不多。

「雖然每間應召站都在競爭，但他們也很怕客人和小姐染疫。有些業者為了防疫會跟客人挑明，不能『小親親（親嘴）』，也不能有其他變態要求；我前幾天還聽說有男客堅持『全程戴罩』。」阿國開玩笑說，看來「戴罩」快比「戴套」重要了。

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(中時電子報)