【應召價疫路降5】便服、禮服店差別在哪 2小時要價25K 08:482020/04/23 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「麗緻敦南」是北市相當知名的禮服店，女公關也以優質聞名。（圖／報系資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 許多人對於酒店的印象就是在昏暗的包廂裡，許多女公關穿著曝露的衣服陪客人喝酒，但實際上酒店大致上有3種類型，便服店、禮服店以及制服店，大多數人印象中的酒店就是制服店，也是最多人第一次上酒店的選擇。 不過三種酒店的消費方式都大不相同，列表如下： 而酒店行業還有許多行內語，像是小框、大框或者外框等，雖然每間酒店計算「框」的時間大不相同，但還是能夠大致歸納，列表如下： 更多 CTWANT 報導 【應召價疫路降1】有女陪侍店無限期停業 北市酒店月蒸發30億 韓國最危險小三韓素希 靠這支外遇系唇膏與眼影大翻身 (中時電子報) #酒店 #禮服店 #許多 #制服店 #列表 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府排貧紓困 藍營重申「發現金」 16:112020/04/20 財經 碧桂園成立企業管理全球逾5百億人幣酒店資產 21:512020/04/20 兩岸 油價史詩級崩盤！美上千家油企恐面臨破產危機 11:422020/04/21 財經 南科贊美酒店快速購服務 百元有找限量港式餐盒供不應求 15:172020/04/21 生活 十年 不思量自難忘（下） 04:092020/04/22 兩岸藝文 視察林志玲婚宴酒店 林佳龍將從優認定協助紓困 11:242020/04/22 生活 吳斯懷：八大行業轉入地下化 不能只靠抓 11:252020/04/22 生活 酒店舞廳迫停業 酒店妹轉戰釣蝦場 15:462020/04/22 社會 居家辦公成流行？韓媒揭新冠肺炎後全球10大可能變化 19:082020/04/22 國際 低油價是生活小確幸？ 專家警示可能會造成通縮風險 19:332020/04/22 財經 社會熱門新聞 直擊「辣媽與同學炒飯」 國一男崩潰一生 - 社會 【極樂豪宅1】直擊！信義區藏億元招待所 警官藝人都來玩 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 女房務客房清潔 慘遭主管推倒7次？10個月後真相大白 - 社會 「金槍不倒」是猛男？醫曝「太久」就慘了 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。