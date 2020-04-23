許多人對於酒店的印象就是在昏暗的包廂裡，許多女公關穿著曝露的衣服陪客人喝酒，但實際上酒店大致上有3種類型，便服店、禮服店以及制服店，大多數人印象中的酒店就是制服店，也是最多人第一次上酒店的選擇。

不過三種酒店的消費方式都大不相同，列表如下：

而酒店行業還有許多行內語，像是小框、大框或者外框等，雖然每間酒店計算「框」的時間大不相同，但還是能夠大致歸納，列表如下：

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)