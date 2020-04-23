向來爭議話題不斷的尼克老闆多蘭，上月底成為首位確診新冠肺炎的美國職業球隊老闆，這次總算願意做善事！《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，多蘭目前已從新冠病情康復，更打算捐贈自己血漿，當作未來研發疫苗之用。

查拉尼亞強調這些訊息是由尼克官方發言人所提供，只是當他搶先爆出多蘭要捐血漿，不少球迷或鄉民都在推特上面回覆，比起捐贈自己血漿，多蘭更應該做的是把尼克整支球隊捐出來才對，畢竟在他擔任尼克老闆23年期間做太爛了。

多蘭自從1997年接掌紐約尼克，更是紐約遊騎兵(NHL)、紐約自由女神(WNBA)等隊老闆，可是他除了個性火爆，更經常出現種族與性別歧視行為，像在2017年2月，多蘭命令球場保全把前尼克球員奧克利直接趕出麥迪遜花園廣場。

會讓多蘭如此震怒主因，在於奧克利不僅一次公開嗆聲多蘭應該儘快賣掉尼克，甚至今年2月指使球場工作人員，故意刁難身為尼克死忠粉絲的美國知名導演史派克李，再次引發眾怒，但他仍不以為意，如今他總算願意捐出血漿做善事了。

(中時 )